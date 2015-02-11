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На Дальневосточной железной дороге установлен рекорд

11 февраля 2015, 14:01
Всего за сутки из России в азиатские страны через железнодорожные пограничные переходы передано 669 вагонов с экспортным грузом.

На Дальневосточной железной дороге установлен рекорд по объемам суточной передачи вагонов через железнодорожные пограничные переходы, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

Так, 9 февраля текущего года через железнодорожный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) проследовало 13 поездов (496 вагонов) с различными видами грузов; Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) – 2 поезда с углем (91 вагон); Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 2 поезда (82 вагона). Всего за сутки из России в азиатские страны посредством железнодорожных пограничных переходов передано 669 вагонов с экспортным грузом, что является рекордом за все время функционирования Дальневосточной железной дороги.

Достичь подобных результатов удалось благодаря реализации проектов по организации перевозок российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского пояса через железнодорожный переход Хасан – Туманган – порт Раджин (КНДР), возобновлению движения поездов по железнодорожной ветки Махалино (РФ) – Хуньчунь, а также проводимой руководством Дальневосточной железной дороги работе по модернизации железнодорожных пограничных переходов, совершенствованию предоставляемых услуг и укреплению дружественных связей со странами – партнерами.

При этом только за первую декаду февраля текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объемы экспортных перевозок в тоннах через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ увеличился на 36,2 %, Камышовая – Хуньчунь – на 14,2%, Хасан – Туманган – в 126 раз.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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