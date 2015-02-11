На Дальневосточной железной дороге установлен рекорд

Так, 9 февраля текущего года через железнодорожный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) проследовало 13 поездов (496 вагонов) с различными видами грузов; Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) – 2 поезда с углем (91 вагон); Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) – 2 поезда (82 вагона). Всего за сутки из России в азиатские страны посредством железнодорожных пограничных переходов передано 669 вагонов с экспортным грузом, что является рекордом за все время функционирования Дальневосточной железной дороги.