Налог на доходы физлиц вырастет до 28 процентов

Россияне, которые получают зарплату до 500 млн руб., в случае принятия законопроекта отдадут в казну 23%. Доходы до 50 млн обложат налогом в 18%. Налог в 13% останется у тех, кого инициаторы поправок не считают богатыми россиянами - чей доход не превышает 5 млн руб. в год. Поправки могут заработать со следующего года.