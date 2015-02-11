Налог на доходы физлиц вырастет до 28 процентов

Россиян, которые зарабатывают в год более 500 млн руб., хотят обязать платить в казну 28% налога от своего официального дохода. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Госдума рассмотрит 18 февраля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Россияне, которые получают зарплату до 500 млн руб., в случае принятия законопроекта отдадут в казну 23%. Доходы до 50 млн обложат налогом в 18%. Налог в 13% останется у тех, кого инициаторы поправок не считают богатыми россиянами - чей доход не превышает 5 млн руб. в год. Поправки могут заработать со следующего года.
Сегодня в России действует плоская шкала налогобложения. Это означает, что, вне зависимости от того, какую зарплату официально получает работник, он платит 13% по НДФЛ в бюджет, напоминает газета «Золотой Рог».
Однако в мире активно практикуют прогрессивный налог. Один из самых больших налогов в Великобритании - 45%, и в этом Соединенное Королевство уступает разве что Израилю, Швеции, Бельгии, Дании, Нидерландам и Франции (от 57% до 75%), пишет газета «Золотой Рог».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.