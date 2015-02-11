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Налоговики хотят списать долгов на 200 миллиардов

11 февраля 2015, 13:10
Федеральная налоговая служба России (ФНС) рассчитывает, что поправки в Налоговый кодекс позволят списать невзыскиваемых долгов на 200 млрд рублей.
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Налоги

Федеральная налоговая служба России (ФНС) рассчитывает, что поправки в Налоговый кодекс позволят списать невзыскиваемых долгов на 200 млрд рублей, сообщил на расширенной коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП) глава ФНС Михаил МИШУСТИН, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Уже приняты поправки в первую и вторую части Налогового кодекса, которыми предусмотрена возможность признания безнадежными к взысканию недоимок по пеням и штрафам, которые числятся на 1 января 2015 года за организациями, которые отвечают признакам недействующих юрлиц, не находятся в процедуре банкротства, - это «однодневки», если по-простому», - напомнил он.

«Мы считаем, что будут списаны задолженности по пеням и штрафам 600 тыс. недействующих организаций на сумму порядка 200 млрд рублей», - отметил Мишустин.

«Все это недействующие компании, не подающие отчетность, «висящие» - они фактически искажают отчетность и делают плановые мероприятия (по взысканию долгов) абсолютно безнадежными, и нужно с этим покончить и более активно заниматься тем, что подлежит взысканию», - пояснил глава ФНС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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