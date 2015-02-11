Налоговики хотят списать долгов на 200 миллиардов

«Уже приняты поправки в первую и вторую части Налогового кодекса, которыми предусмотрена возможность признания безнадежными к взысканию недоимок по пеням и штрафам, которые числятся на 1 января 2015 года за организациями, которые отвечают признакам недействующих юрлиц, не находятся в процедуре банкротства, - это «однодневки», если по-простому», - напомнил он.