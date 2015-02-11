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Негативных факторов для рубля становится все больше

11 февраля 2015, 11:54
Если новых договоренностей по Украине достигнуто не будет, то российская валюта может очень быстро возобновить снижение.

Рубль сегодня практически не изменяется к доллару и евро относительно уровней закрытия понедельника. Участники не спешат предпринимать активных действий в преддверие встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии и в нормандском формате, сообщил деловой газете «Золотой Рог» Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс.

От того будут ли достигнуты новые договоренности, по сути, и зависит дальнейшая динамика российской валюты. Позитивные подвижки приблизят РФ к постепенной отмене санкций, а отсутствие диалога может значительно ужесточить риторику Запада. При этом сильный отскок вверх котировок, который мы наблюдали в последнее время, может в любой момент замедлиться или смениться падением. На это в частности намекает рекордное снижение импорта в Китае за январь, а также доклад Международного энергетического агентства, в котором говорится, что после небольшой паузы, вызванной падением цен, США продолжит быстро наращивать добычу. В случае реализации данного сценария рубль снова будет под давлением. Также давление на рубль в ближайшие недели продолжит оказывать необходимость крупных выплат по внешним заимствованиям в иностранной валюте российскими компаниями. В частности, только за февраль необходимо погасить более 15 млрд долларов. Поэтому если новых договоренностей по Украине достигнуто не будет, то российская валюта может очень быстро возобновить снижение. Сигналом для возобновления роста пары доллар/рубль станет пробой вверх отметки 67.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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