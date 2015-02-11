Почему россияне не хотят платить налоги

- Во-первых, большая часть налогов физических лиц платится через удержание: люди получают на руки «чистыми» и не замечают налогов. Во-вторых, у нас низкий подоходный налог и высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Мы редчайшая страна, в которой во все фонды - социального страхования (от потери занятости, временной нетрудоспособности), обязательного медицинского страхования, пенсионный фонд - платит работодатель. В других государствах эта нагрузка, как правило, разделяется между работником и работодателем. В-третьих, доля налогов граждан в консолидированном бюджете крайне мала - всего 11%; остальное платят корпорации. Для сравнения, в Канаде - больше 50%, там налогоплательщик со всем основанием говорит: «я вас содержу, и я буду решать, что вы делаете и как». В-четвертых, высока доля косвенных налогов, включенных в цену (акцизы, пошлины, НДС и т. д.). Надо сказать, что косвенные налоги косвенным налогам рознь. В США, например, налог с продаж вводится на уровне штата, а не федерации и прибавляется к цене уже на кассе - и человек понимает: это те самые, скажем, 5%, за которые он или его сосед голосовали на выборах в законодательное собрание штата. А в России с ее 18-процентным федеральным НДС, включенным в цену товара, чтобы понять это, нужно быть достаточно информированным.