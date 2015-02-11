Правительство предупреждает россиян о грядущей массовой безработице

«Я бы начала с того, что предприниматели и самозанятые - это разные экономические категории. Предприниматели создают бизнес, часто разоряются, но часто становятся успешными и дают работу другим. Самозанятые - это, из названия, занятие для себя или очень маленький бизнес, чаще всего для выживания. Есть магическая цифра - 5%. Это то, сколько в стране (практически любой) людей, способных быть успешными (хотя и с временными неудачами) в собственном бизнесе. У них просто мозги и нервы устроены по-другому. В 90-е открылись возможности ведения собственного бизнеса (до того времени закрытые практически полностью), и люди пробовали себя. Многие поняли, что они не входят в 5%. Так вот, в период кризиса растет число самозанятых, особенно там, где (как у нас) нет хорошей системы страхования от безработицы. И в этот кризис их число, скорее всего, возрастет (а как же выживать?). Но и малый бизнес у нас, как известно, в сложных условиях, и не только в кризис. Но это опять про бизнес-климат и т.п.», - говорит профессор Российской экономической школы, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР Ирина ДЕНИСОВА.