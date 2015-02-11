Приморцы за минувший месяц неправильно припарковались на 4 миллиона рублей

С начала 2015 года в Приморье комплексы «Паркон» зафиксировали 2 712 нарушений правил остановки, стоянки и парковки автотранспортных средств. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», общая сумма штрафов составила более 4 млн рублей.
По информации пресс-службы администрации Приморья, в настоящее время «Парконы» регистрируют нарушителей в трех муниципальных образованиях – Владивостоке, Артеме и Находке.
Так, во Владивостоксом городском округе мобильные комплексы работают по маршрутам: улицы Луговая-Фадеева, Стрельникова, Семеновская-Уборевича, на Русской – от автовокзала до площади Багратиона и от площади Багратиона до Бородинской. В Находке комплексы «ловят» нарушителей в Школьном переулке и на улице Портовая, в Артемовском городском округе – на подъезде к аэропорту.
Комплексы позволяют зафиксировать автомобили приморцев, которые остановились на тротуаре, на пешеходном переходе и там, где это запрещено дорожными знаками. Также «Парконы» фиксируют машины, припарковавшиеся запрещенным способом, на газонах, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах.
Только за первую неделю февраля приборами автоматической фиксации нарушений ПДД зарегистрировано 699 нарушений правил остановки или стоянки. Сумма выставленных штрафов составила более 1 миллиона рублей.
Отметим, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского. На мероприятия программы, касающиеся безопасности дорожного движения, предусмотрено более 173,5 миллионов рублей.
Основными задачами подпрограммы является сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.