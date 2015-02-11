Приморцы за минувший месяц неправильно припарковались на 4 миллиона рублей

Так, во Владивостоксом городском округе мобильные комплексы работают по маршрутам: улицы Луговая-Фадеева, Стрельникова, Семеновская-Уборевича, на Русской – от автовокзала до площади Багратиона и от площади Багратиона до Бородинской. В Находке комплексы «ловят» нарушителей в Школьном переулке и на улице Портовая, в Артемовском городском округе – на подъезде к аэропорту.