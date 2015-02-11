Сбербанк ввел для корпоративных клиентов онлайн-депозиты с повышенной процентной ставкой

«Мы заботимся о том, чтобы сотрудничество со Сбербанком было выгодным и комфортным для наших клиентов, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана САГАЙДАК. – Чтобы клиенты Сбербанка могли экономить время, силы и деньги, мы обеспечили им возможность размещать депозиты, не выходя из офиса, в любое удобное время и на более выгодных условиях».