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Сбербанк ввел для корпоративных клиентов онлайн-депозиты с повышенной процентной ставкой

11 февраля 2015, 14:57
Процентные ставки по онлайн-депозитам и неснижаемому остатку превысят ставки по аналогичным инструментам базовой линейки.
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Банки

Сбербанк ввел для корпоративных клиентов депозиты «Классический Онлайн», «Пополняемый Онлайн», «Отзываемый Онлайн» и «Неснижаемый остаток на расчетных счетах Онлайн», открыть которые можно в системах дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов, в том числе в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Процентные ставки по онлайн-депозитам и неснижаемому остатку превысят ставки по аналогичным инструментам базовой линейки.

Сбербанк Бизнес Онлайн – это система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая возможность посредством стандартного интернет-браузера готовить и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, обмениваться с сотрудниками Сбербанка сообщениями сводного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления клиенту тех или иных услуг и банковских продуктов. Для удобства клиентов предусмотрены различные варианты защиты системы и подписания документов, – с использованием токенов и СМС-сообщений.

«Мы заботимся о том, чтобы сотрудничество со Сбербанком было выгодным и комфортным для наших клиентов, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана САГАЙДАК. – Чтобы клиенты Сбербанка могли экономить время, силы и деньги, мы обеспечили им возможность размещать депозиты, не выходя из офиса, в любое удобное время и на более выгодных условиях».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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