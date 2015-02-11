Спикер Законодательного Собрания Приморья стал президентом

По мнению Виктора Горчакова, Ассоциация выпускников, с одной стороны, – серьезный инструмент укрепления авторитета ДВФУ, а с другой - реальная помощь в развитии края. «За время своего существования вузы создали довольно мощную научно-техническую интеллигенцию, опыт и потенциал которой необходимо использовать для развития региона, - считает спикер краевого парламента. - В условиях санкций приходится полагаться на собственные силы, а это и есть армия выпускников вузов. И поиск путей, как задействовать эти силы для созидания, думаю, - одна из первоочередных задач нашей Ассоциации».