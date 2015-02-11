Суд запретил банкам вводить ограничения по снятию денег с карт

Не согласившись с выводами чиновников, юристы кредитной организации обратились в арбитражный суд. Они, в частности, утверждали, что установление лимитов на снятие наличных денежных средств со счета банковской карты является мерой противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Однако служители Фемиды отвергли такие доводы, так как специальным федеральным законом такие меры не предусмотрены. Более того, тот же Гражданский кодекс РФ запрещает банкам вводить ограничения распоряжения находящимися на счете денежными средствами при использовании карты и выдаче их клиентам через кассу.