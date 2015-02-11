ЦБ не отмечает массового завышения ставок

«Если бы мы сейчас ввели повышенную плату, то дополнительную повышенную ставку, которую выплачивают при проценте, отличающемся на 300 базисных пунктов от базовой, в десятке крупнейших банков не выплачивал бы никто», - сказал Сухов. По его оценке, всего 48 банков в РФ платили бы ставку, которая отличается от базовой на 200 пунктов, и 36 банков - ставку, превышающую базовую более чем на 200 пунктов. Среди последних только один банк входит в десятку крупнейших, сообщил Сухов.