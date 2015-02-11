У "Дальмостостроя" появился новый гендиректор

Арбитражный суд Москвы в декабре 2014 года принял решение о взыскании с ОАО «Группа Е4» (контролирует «Дальмостострой») 354 млн рублей по иску Альфа-Банка, а также о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества, в том числе ОАО «Дальмостострой».