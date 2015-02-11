У "Дальмостостроя" появился новый гендиректор

Гендиректором ОАО «Дальмостострой» назначен Виталий ФЕДЯЕВ, ранее работавший на разных должностях в группе Ru-Com. Его предшественник Александр НЕВЕЙКО, руководивший компанией с 2011 года, досрочно покинул свой пост, трудовой договор с ним расторгнут, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Увольнение Невейко произошло на фоне финансовых трудностей у «Дальмостостроя» и задержек зарплаты.
Арбитражный суд Москвы в декабре 2014 года принял решение о взыскании с ОАО «Группа Е4» (контролирует «Дальмостострой») 354 млн рублей по иску Альфа-Банка, а также о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества, в том числе ОАО «Дальмостострой».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.