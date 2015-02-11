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У "Дальмостостроя" появился новый гендиректор

11 февраля 2015, 11:25
Гендиректором ОАО "Дальмостострой" назначен Виталий ФЕДЯЕВ, ранее работавший на разных должностях в группе Ru-Com.

Гендиректором ОАО «Дальмостострой» назначен Виталий ФЕДЯЕВ, ранее работавший на разных должностях в группе Ru-Com. Его предшественник Александр НЕВЕЙКО, руководивший компанией с 2011 года, досрочно покинул свой пост, трудовой договор с ним расторгнут, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Увольнение Невейко произошло на фоне финансовых трудностей у «Дальмостостроя» и задержек зарплаты.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2014 года принял решение о взыскании с ОАО «Группа Е4» (контролирует «Дальмостострой») 354 млн рублей по иску Альфа-Банка, а также о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества, в том числе ОАО «Дальмостострой».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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