В домах Владивостока все больше новых лифтов

В первую очередь меняли те подъемники, которые не работали по 10-15 лет. Затем пришла очередь и тех, которые функционировали, но уже выработали свой ресурс. Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, работа по замене лифтов - постоянный, никогда не завершающийся процесс, так как ежегодно часть лифтов отрабатывает 25-летний положенный срок и требует плановой замены. Однако серьезным достижением является именно то, что во Владивостоке в разы сократилось количество лифтов, которые не работали на протяжении многих лет.