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В Приморье "акции" Миклушевского пошли вверх

11 февраля 2015, 10:05
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в январе существенно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в январе существенно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России.

По мнению экспертов, он имеет «сильное влияние» в регионе. В рейтинге глава Приморья занимает 27 место из 85, прибавив сразу 9 позиций, пишет газета «Золотой Рог».

В комментариях к рейтингу его авторы отмечают, что в январе в Приморье продолжили формирование благоприятного климата для инвесторов: для них начали действовать поправки в законодательство о предоставлении ряда льгот.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ составлен Агентством политических и экономических коммуникаций, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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