В Приморье "МегаФон" среди лучших выделил проект "Родительская премия "Любимый педагог"

На суд жюри «Серебряного Лучника» в этом году было представлено свыше 50 проектов в области социальных и бизнес-коммуникаций, продвижения территорий, исторического наследия и здорового образа жизни. Интрига о победителях сохранялась в течение всего дня, пока шли публичные защиты работ, вышедших в финал. Право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, отстаивали 17 участников, претендующих на победу в 5 конкурсных номинациях.