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В Приморье "МегаФон" среди лучших выделил проект "Родительская премия "Любимый педагог"

11 февраля 2015, 22:32
В столице Приморья подвели итоги IV региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток.

В столице Приморья подвели итоги IV региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Специальным призом от официального партнера премии – компании «МегаФон» - был отмечен проект портала «Владмама» «Родительская премия «Любимый педагог», пишет газета "Золотой Рог".

На суд жюри «Серебряного Лучника» в этом году было представлено свыше 50 проектов в области социальных и бизнес-коммуникаций, продвижения территорий, исторического наследия и здорового образа жизни. Интрига о победителях сохранялась в течение всего дня, пока шли публичные защиты работ, вышедших в финал. Право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, отстаивали 17 участников, претендующих на победу в 5 конкурсных номинациях.

На официальной церемонии награждения эксперты назвали имена победителей. Лучшим в области социальных коммуникаций и благотворительности был признан проект «Родительская премия «Любимый педагог». Более того, по решению жюри эта работа будет включена в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и представит дальневосточный регион на публичных защитах, которые пройдут 18 февраля в Москве.

Этот проект был отмечен и специальным призом от многолетнего партнера премии «Серебряный Лучник», поддерживающего конкурс на территории всей России, - компании «МегаФон».

«В этом году мы решили отметить проект «Родительская премия«Любимый педагог», - сказал директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко, вручивший приз главному редактору портала «Владмама» Ольге Романовой. - Сложно переоценить общественную значимость этого проекта, главная цель которого - формирование позитивного отношения к профессии педагога, поднятие престижа профессии. Компания «МегаФон» - социально ответственный оператор, и нам близки инициативы, подобные тем, что реализует портал «Владмама».

Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» присуждается в 18-й раз. Это одно из наиболее авторитетных событий в сфере PR в России.

Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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