В Приморье пересчитали безработных

Это нашло отражение в сводке официальной статистики. Так, по данным департамента труда и социального развития Приморского края на 28 января, численность работников, которые находились в режиме неполной занятости, составила 560 человек. Из них 429 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя; 131 сотрудник находился в простое. Так, в ОАО «Фирма Аврора» (Владивосток) таковых насчитали 91 человек, на ООО «Завод «Океан» (Уссурийск) – 5 человек, в ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) – 35 человек.