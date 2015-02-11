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В России восстановлено движение всех ранее отмененных электричек

11 февраля 2015, 13:48
Пригородные пассажирские компании восстановили все 312 электричек, которые ранее были отменены в ряде регионов России.

Пригородные пассажирские компании восстановили все 312 электричек, которые ранее были отменены в ряде регионов России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Сокращение электричек в регионах произошло из-за нежелания местных властей компенсировать разницу между социальным тарифом и экономически обоснованными затратами пригородных компаний.

По данным РЖД, за первый месяц года планировалось приостановить 300 электричек в 39 регионах страны. В Псковской и Вологодской областях пригородные электропоезда отменили полностью, напоминает РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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