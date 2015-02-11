В России восстановлено движение всех ранее отмененных электричек

Пригородные пассажирские компании восстановили все 312 электричек, которые ранее были отменены в ряде регионов России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Сокращение электричек в регионах произошло из-за нежелания местных властей компенсировать разницу между социальным тарифом и экономически обоснованными затратами пригородных компаний.
По данным РЖД, за первый месяц года планировалось приостановить 300 электричек в 39 регионах страны. В Псковской и Вологодской областях пригородные электропоезда отменили полностью, напоминает РБК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.