Владивосток оказался на пороге эпидемии

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила журналистам, что в России закрыто 1627 школ на карантин из-за подъема заболеваемости гриппом, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Интерфакс».
Глава ведомства сообщила: «Полностью закрыто 1627 школ в 57 субъектах и 212 детских садов в 35 субъектах».
Анна Попова также отметила, что в целом России заболеваемость гриппом и ОРВИ растет. «Однако показатели заболеваемости не выше, чем в обычный эпидемический период», - уточнила глава Роспотребнадзора.
Кроме того, Анна Попова сообщила: «Значительно эпидпороги превышены в Костромской, Вологодской, Архангельской, Челябинской областях, Пермском крае, Республиках Алтай, Северная Осетия и Якутия».
Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ также превышены в 10 городах, среди которых Калуга, Волгоград, Владивосток, Хабаровск, Томск и Иркутск, передает «Интерфакс».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.