Владивостокский морской торговый порт может возглавить Валерий Местулов

Экс-управляющий ВСК возвращается в ВМТП гендиректором
Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) может возглавить бывший управляющий ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в группу Global Ports) Валерий МЕСТУЛОВ.
Ранее Global Ports сообщил о назначении управляющим директором ООО "ВСК" Александра ДУДКО.
"Валерий Местулов, бывший управляющий директор ВСК, перешел на работу в компанию, не входящую в группу", - уточнялось в сообщении, которое есть в распоряжении газеты "Золотой Рог".
Нынешний гендиректор ОАО "ВМТП" Константин СОКОЛОВ возглавил порт 13 сентября 2013 года, а после того как в начале сентября 2014 года был назначен президентом FESCO, сохранил должность гендиректора ВМТП по совместительству.
Отметим, что Валерий Местулов уже работал во Владивостокском морском торговом порту, возглавляя в 2006-2008 гг. ООО "Владивостокский контейрный терминал".
68,4% акций ОАО "ВМТП" принадлежат ООО "М-Порт" (Москва), которое в свою очередь контролирует ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). Еще 28,458% принадлежат ООО "Национальная контейнерная компания".
Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Холдингу принадлежат портовые активы во Владивостоке, ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Сейчас 32,5% акций ДВМП принадлежат "Сумме" Зиявудина Магомедова, 23,8% акций - структурам Марка Гарбера, 17,4% - TPG.
Подродности читайте в ближайшем выпуске деловой газеты "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.