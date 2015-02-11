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Во Владивостоке танцевальным флешмобом поддержали поколение "Маугли"

11 февраля 2015, 15:40
МТС и участники Всероссийского открытого фестиваля детского кино и телевидения "Веселая ларга" представили во Владивостоке танцевальный флешмоб в поддержку благотворительного проекта "Поколение Маугли".

МТС и участники Всероссийского открытого фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга» представили во Владивостоке танцевальный флешмоб в поддержку благотворительного проекта «Поколение Маугли», пишет деловая газета "Золотой Рог".

В день открытия кинофестиваля «Веселая ларга» все конкурсанты и гости приняли участие в массовом мастер-классе по танцам. Под зажигательную музыку более 40 детей в течение несколько часов разучивали разнообразные движения, которые потом повторили для гостей мероприятия на сцене фестиваля.

«Очень отрадно осознавать, что так много детей захотело принять участие во флешмобе в поддержку благотворительного проекта «Поколение Маугли», девиз которого: «Творчество во имя жизни». Приятно осознавать, что наш благотворительный проект отзывается в сердцах столь талантливой молодежи. Ведь, помимо реализации своего творческого потенциала, каждый из участников искренне хочет помочь своим сверстникам, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении», - рассказала директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга УСТИНОВА, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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