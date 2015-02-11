Во Владивостоке танцевальным флешмобом поддержали поколение "Маугли"

«Очень отрадно осознавать, что так много детей захотело принять участие во флешмобе в поддержку благотворительного проекта «Поколение Маугли», девиз которого: «Творчество во имя жизни». Приятно осознавать, что наш благотворительный проект отзывается в сердцах столь талантливой молодежи. Ведь, помимо реализации своего творческого потенциала, каждый из участников искренне хочет помочь своим сверстникам, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении», - рассказала директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольга УСТИНОВА, пишет деловая газета "Золотой Рог".