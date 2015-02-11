Жителям Приморья предстоит "обновить" своих депутатов в Госдуме и избрать ЗС ПК

Если с кругом партий-участниц будущих выборов и их взаимоотношениями с властью все более-менее понятно, то одномандатные округа пока представляют собой непаханое поле. Схема округов будет утверждена лишь к осени 2015-го, а порядок выдвижения кандидатов от основных партий – и того позже. Однако накануне Нового года «Газета.Ru» сообщила, что в руководстве страны, «Единой России» и «Народного фронта - за Россию!» обсуждается идея проведения перед думскими выборами 2016 года праймериз на базе ОНФ, а не «ЕР». Предполагается, что в них примут участие не только единороссы и беспартийные, как это было на выборах-2011, но и члены партий, сотрудничающих с ОНФ. При этом на ход и результаты голосования не смогут влиять губернаторы, поскольку ОНФ, в отличие от многих региональных отделений партии власти, контролируется федеральным центром. Последние события говорят о том, что и Фронт, и партии рассматривают этот сценарий вполне серьезно: например, 27 января центральный штаб ОНФ утвердил формат взаимодействия с представителями «Справедливой России».