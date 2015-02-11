Жителям Приморья предстоит "обновить" своих депутатов в Госдуме и избрать ЗС ПК

Уже в следующем году приморцам предстоит «обновить» своих депутатов в Государственной Думе РФ и избрать новый состав краевого Законодательного Собрания, пишет деловая газета «Золотой Рог».
Однако о своих перспективах в 2016 году основные политические силы задумались сразу после сентябрьских выборов. И перспективы эти во многом связаны с одномандатными округами, которые вернутся на федеральные выборы после 13-летнего перерыва.
Ответственные за выборы в регионах задумались о том, как контролировать процесс выдвижения и избрания кандидатов в Госдуму в изменившихся условиях. И если с партсписками все ясно – подавляющее большинство «проходных» партий на местах контролируется властями, - то за контроль над одномандатниками, похоже, состоится нешуточная борьба… Большие и маленькие
В декабре 2014 года зампредседателя ЦИК Леонид ИВЛЕВ на совещании с представителями партий сообщил, что участвовать в выборах Госдумы-2016 без сбора подписей смогут как минимум 14 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, представленные в Госдуме. Не придется собирать подписи партии «Яблоко», набравшей на прошлых думских выборах более 3 процентов голосов. Также не собирают подписи партии, представленные фракцией хотя бы в одном региональном парламенте: «Правое дело», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Коммунисты России», «Родина», Партия пенсионеров за справедливость, РПР-Парнас, «Зеленые» и «Гражданская сила». Хотя ряд прокремлевских экспертов предлагали ужесточить требования к последней категории, обязав ее представителей иметь фракции в двух-трех регионах, ход этим инициативам – во всяком случае, пока - дан не был, напоминает газета «Золотой Рог».
Кстати, похожие правила будут действовать и на выборах в Законодательное Собрание Приморского края: без сбора подписей смогут выдвигать своих кандидатов «большая четверка», партия «Яблоко» и партии, у которых имеется фракция хотя бы в одной муниципальной думе. Все остальные партии на региональных выборах обязаны будут собирать подписи по 0,5 процента избирателей, а для кандидатов-одномандатников условия еще жестче: им нужны подписи 3 процентов избирателей округа.
Если с «большой четверкой» парламентских партий все понятно – присутствие их депутатов в парламентах всех уровней дает право на участие в выборах-2016 без сбора подписей, - то остальным (за исключением «Яблока», получившего более 3 процентов голосов на прошлых выборах) в нынешнем году придется очень постараться. Для непарламентских партий муниципальные выборы 2015 года являются последним шансом получить право выдвигать кандидатов в ЗС ПК без сбора подписей, проведя своих кандидатов в местные думы. Но, учитывая, что выборы в 2015 году должны состояться лишь в сельских районах Приморья, где «узнаваемость» небольших партий стремится к нулю, сделать это, по мнению наблюдателей, будет крайне сложно.
- Малым партиям, вообще, нужно больше работать с селом, что они пока не делают. Если работать непосредственно с избирателями, обращать внимание на их нужды, тогда у небольших партий есть шанс на муниципальных выборах. Но недооценивать ресурс глубинки в любом случае нельзя, - сообщил газете «Золотой Рог» зав. кафедрой журналистики и издательского бизнеса ДВФУ, политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Кроме того, нужно делать ставку на лидеров общественного мнения - уважаемых и хорошо известных в районе людей. Причем не важно, приверженцами какой идеологии, коммунистической или либеральной, они будут: важно, чтобы их мнение имело вес для жителей конкретного района (села). На выборы – как на Фронт
Если с кругом партий-участниц будущих выборов и их взаимоотношениями с властью все более-менее понятно, то одномандатные округа пока представляют собой непаханое поле. Схема округов будет утверждена лишь к осени 2015-го, а порядок выдвижения кандидатов от основных партий – и того позже. Однако накануне Нового года «Газета.Ru» сообщила, что в руководстве страны, «Единой России» и «Народного фронта - за Россию!» обсуждается идея проведения перед думскими выборами 2016 года праймериз на базе ОНФ, а не «ЕР». Предполагается, что в них примут участие не только единороссы и беспартийные, как это было на выборах-2011, но и члены партий, сотрудничающих с ОНФ. При этом на ход и результаты голосования не смогут влиять губернаторы, поскольку ОНФ, в отличие от многих региональных отделений партии власти, контролируется федеральным центром. Последние события говорят о том, что и Фронт, и партии рассматривают этот сценарий вполне серьезно: например, 27 января центральный штаб ОНФ утвердил формат взаимодействия с представителями «Справедливой России».
- Для партий вариант с проведением праймериз на базе «Народного фронта» выгоден как минимум по двум причинам. Во-первых, это позволит привлечь больше медийного и общественного внимания к кандидатам, чем это было на праймериз «Единой России». Во-вторых, более высокой окажется степень «легитимизации» кандидатов, которые будут поддержаны не партийными функционерами, а широким кругом общественных организаций, - пояснил газете «Золотой Рог» политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. По мнению эксперта, ОНФ относится к организациям, которые в промежутке между выборами находятся в расслабленном состоянии, а ближе к избирательной кампании получают ресурсную и финансовую поддержку. Поэтому, хотя ОНФ и не создавался как инструмент контроля за выборами, он сможет выполнить эту задачу, если она будет поставлена, добавил Сергей Гребенюк.
Однако некоторые наблюдатели полагают, что в оставшееся до федеральных выборов время «Народный фронт» могут поджидать и неприятные сюрпризы. С одной стороны, федеральное руководство ОНФ требует от руководителей на местах по-настоящему громкого общественного резонанса от деятельности отделений. С другой стороны, полностью лояльные отделения «Народного фронта», как потенциальный субъект выдвижения кандидатов-одномандатников, выгодны губернаторам, с которых по российской традиции спросят за результат провластных кандидатов на выборах, считает газета «Золотой Рог». И, судя по развернутой в публичном поле кампании против нынешнего предводителя фронтовиков в Приморье Романа ТИТКОВА, кое-кто не на шутку опасается излишней самодеятельности ОНФ в преддверии выборов-2016. Хотя аналогичные попытки напомнить Титкову о его скелетах в шкафу делались и два года назад при формировании исполкома «Народного фронта» в крае, сейчас ценность поста руководителя ОНФ в крае возрастает в связи с приближением федеральных выборов.
В заключение остается напомнить о том, что накануне выборов-2011 ответственные за выборы в Приморье также стремились провести праймериз по собственному сценарию. Однако после того, как некоторые «особенности» подсчета голосов стали известны Владимиру ПУТИНУ, пишет газета «Золотой Рог», скандал с отменой результатов праймериз прогремел на всю страну. Так что контроль за тем или иным субъектом выдвижения кандидатов вовсе не означает того, что в парламент попадут исключительно «свои», нужные люди…
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.