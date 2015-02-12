Власть не может остановить вакханалию цен на рынке продовольствия

Не далее как в прошедшую среду автор этих строк посмотрел один из таких телерепортажей, который должен был стать лобовой атакой на спекулянтов, а стал настоящим Ледовым Побоищем. Причем в роли псов-рыцарей, позорно сбежавших с поля боя, оказалась одна из таких суровых комиссий. Защитники российского потребителя пытались трясти перед глазами вконец оборзевшего владельца магазина мясом, срок годности которого закончился еще в ноябре прошлого года, слоями не то что пыли, а самой настоящей грязи на полках, грушами, которые при любом прикосновении начинали чвакать и разлагаться… Владельцу было глубоко плевать на все эти разлагающиеся уже агрументы. «Не нравится – не берите», - следовал неизменный ответ. Его не смутили даже какие-то мелкие букашки, разбегающиеся с полок, при виде людей. Похоже, они были единственными, кого еще подобные комиссии пугают. «А мы вас закроем», - возмутилась суровая комиссия. «Да, закрывайте, - спокойно парировал торговец. – Только от этого ни товар лучше не станет, ни цены не снизятся, а, уверен, вырастут еще больше. Кредитов нет. Привычных поставок нет - санкции. Я что ли виноват?»