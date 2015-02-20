Хабаровск обзавелся частным индустриальным парком

Территория «Авангарда» в классическом варианте такого проекта обеспечена энергоносителями и инфраструктурой, здесь уже есть удобные железнодорожные подъездные пути. Это дает отличную транспортную доступность и дополнительные возможности для логистических компаний. Запущена первая очередь контейнерного терминала. Управляющей компанией проработаны также все необходимые административно-правовые условия, которые позволяют сокращать время для захода резидентов на площадку. Достаточно всего двух недель, чтобы получить землю в аренду с возможностью последующего выкупа. Таким образом, компании получают максимально благоприятную среду для проектирования и строительства. Известно, что резиденты парка могут воспользоваться налоговыми льготами и субсидиями на развитие. Кроме того, у Сбербанка есть линейка продуктов, сформированных специально для индустриальных парков.