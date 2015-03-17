Судьбу "Владивостока" решат к маю

«ЗР» напоминает: Контракт между Россией и Францией на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» на €1,2 млрд был заключен в июне 2011 года. Передача России первого корабля — «Владивосток» — должна была состояться в ноябре 2014 года, но этого не произошло. Тогда французский президент Франсуа Олланд заявил, что передача вертолетоносца российскому ВМФ была отложена из-за напряженной ситуации на Украине. В свою очередь, российская сторона неоднократно заявляла, что ее устраивает либо поставка кораблей, либо возврат денег.