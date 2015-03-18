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КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" приглашает абитуриентов

18 марта 2015, 22:28
КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" проводит День открытых дверей.

КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" проводит День открытых дверей. СЕГОДНЯ - УЧЕБА, ЗАВТРА - РАБОТА, В БУДУЩЕМ - СТАБИЛЬНОСТЬ!

Приглашаем выпускников 9­11­х классов поступить в наш колледж на специальности дневного и заочного обучения

Дневное обучение

на бюджетной и платной основах на базе 9-­11 классов

• Компьютерные сети

• Информационные системы (по отраслям)

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Гостиничный сервис (с изучением китайского языка)

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Архитектура

• Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Заочное отделение

на бюджетной и платной основах на базе 9-­11 классов

• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

• Гостиничный сервис

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Компьютерные сети

Студентам, успешно обучающимся на дневном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.

Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.

Иногородним предоставляется общежитие.

10 апреля в 12.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 11, 40, 60, 82, 87, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»).

Тел.: (423) 234-62-82, 232-70-86, 232-84-56, 232-85-10.

Наш сайт: www.suz-ppk.ru. Эл. почта: [email protected]

Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Наука и образование#Дальний Восток#Общество
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