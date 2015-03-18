КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" приглашает абитуриентов

КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж" проводит День открытых дверей. СЕГОДНЯ - УЧЕБА, ЗАВТРА - РАБОТА, В БУДУЩЕМ - СТАБИЛЬНОСТЬ!
Приглашаем выпускников 911х классов поступить в наш колледж на специальности дневного и заочного обучения
Дневное обучение
на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов
• Компьютерные сети
• Информационные системы (по отраслям)
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Гостиничный сервис (с изучением китайского языка)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Архитектура
• Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Заочное отделение
на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов
• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
• Гостиничный сервис
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Компьютерные сети
Студентам, успешно обучающимся на дневном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.
Иногородним предоставляется общежитие.
10 апреля в 12.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 11, 40, 60, 82, 87, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»).
Тел.: (423) 234-62-82, 232-70-86, 232-84-56, 232-85-10.
Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.