Началось открытое голосование в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2014"

На сайте XI Бизнес-Премии Приморского края опубликован список - ТОП-25 в номинации "Развивающийся бизнес Приморского края - 2014". Голосование продлится до 3 апреля, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В номинации "Развивающийся бизнес Приморского края" могут принимать участие юридические лица, официально зарегистрированные и фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Участие в Бизнес-Премии предполагает заявочный характер - как самовыдвижение, так и номинирование со стороны членов Экспертного совета. 1 «Акватехнологии», группа компаний 2 «ВЛ-Парк» (ДНС), ООО 3 «Восточно-уральский терминал», ООО 4 ВО «Дальинторг», ОАО 5 «Дальнереченсклес», ООО 6 «Дальрифер», ООО 7 «ДВ Акваресурс», ООО 8 «Дилан», ООО 9 «Дробильно-сортировочный завод», ОАО 10 «Приморский завод «Европласт», ООО 11 «ИСКРА» СХК 12 «ИСТ-Фарм», ООО (завод) 13 «Кировский» СХПК 14 «Наяда», ООО 15 «НПО «Порт», ЗАО 16 «Пасифик Лоджистик», ООО 17 ПКФ «ДВ-Пласт», ООО 18 «Полимер Композит», ООО 19 РК «Приморец», ООО 20 СМП «Каньон», ООО 21 «Светлая», филиал ОАО «Приморлеспром» 22 «Северо-Восточное морское пароходство», ООО 23 «Технологическое оборудование», ООО 24 «Уссури-Центр», ООО 25 «Хендэ Михайловка Агро», ООО 26 Другая компания ГОЛОСОВАНИЕ Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.