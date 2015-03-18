НБАМР приняла решение об учреждении ООО "Открытая база бункеровки рыболовного флота"

По сведениям «Золотого Рога», совет директоров НБАМР уже принял решение об учреждении ООО «Открытая база бункеровки рыболовного флота» с уставным капиталом в размере 578,395 млн рублей. Новый оператор явно не ограничится только работой с рыболовными судами материнской компании, а значит, потеснит местных игроков.