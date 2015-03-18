Шестым ТОРом в Приморье может стать судоверфь "Звезда"

Владимир Миклушевский также отметил, что в рамках создания технопарка на базе ДВФУ планируется создать производственные мощности для предприятий малого и среднего бизнеса и одновременно офисные помещения, где смогут разместиться стартапы, начать свое производство и тиражировать его далее на других площадках. По словам Владимира Миклушевского, идеи российских ученых, аспирантов и студентов могут быть объединены с опытом южнокорейцев реализации подобного рода проектов.