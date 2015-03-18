Шестым ТОРом в Приморье может стать судоверфь "Звезда"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский во вторник, 17 марта, провел рабочую встречу с вице-президентом Корейской международной торговой ассоциации (KITA) Ким Джон Кваном. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, темой обсуждения сторон стали вопросы развития двустороннего сотрудничества Приморья и Республики Корея. Глава региона обозначил несколько перспективных, на его взгляд, направлений. В частности, акцентировал внимание на принятии решения по открытию представительства Инвестиционного агентства Приморского края в Сеуле.
«Сейчас готовим необходимые документы для аккредитации представительства. И, безусловно, рассчитываем на то, что KITA окажет содействие нашему представителю в установлении контактов и расширении внешнеторговых связей между Приморьем и Республикой Корея», – обозначил Губернатор.
В качестве второго важного направления сотрудничества Владимир Миклушевский назвал привлечение инвестиций корейских бизнесменов в Приморье и одновременное увеличение туристического потока в обоих направлениях. Площадками вхождения инвесторов на территорию края, по его мнению, могут быть пять территорий опережающего развития, одна из которых – ТОР «Надеждинский» уже одобрена на уровне Правительства. Шестой территорией может стать судоверфь «Звезда» в Большом Камне.
Глав региона также обратил внимание корейской стороны на перспективы создания свободного порта, который охватит весь юг Приморья, и особой экономической зоны «Соллерс».
«Уже сегодня “Соллерс” осуществляет крупносборочное проиводство автомобилей SsangYong, Mazda и Toyota. Задача ОЭЗ – создать цеха, в которых на условиях аренды будут размещаться производства автозапчастей, автокомпонентов и электроники. Мы приглашаем наших южнокорейских партнеров, которые сегодня проявляют активность в этом виде деятельности, стать резидентами зоны», – обратился к собеседникам Губернатор.
Вице-президент KITAобозначил заинтересованность в развитии ТОРов и ОЭЗ на территории Приморья.
«Те процессы, которые сегодня происходят в крае, свидетельствует о большом желании власти развивать регион. Думаю, вместе мы достигнем значительных успехов в этом направлении. Мы заинтересованы в развитии ТОРов и ОЭЗ, поэтому готовы оказывать всевозможную поддержку, в том числе стимулировать наших предпринимателей активно участвовать в этих проектах», – сказал он.
Владимир Миклушевский также отметил, что в рамках создания технопарка на базе ДВФУ планируется создать производственные мощности для предприятий малого и среднего бизнеса и одновременно офисные помещения, где смогут разместиться стартапы, начать свое производство и тиражировать его далее на других площадках. По словам Владимира Миклушевского, идеи российских ученых, аспирантов и студентов могут быть объединены с опытом южнокорейцев реализации подобного рода проектов.
Ким Джон Кван выразил готовность оказать поддержку в создании технопарка на острове Русский. «В Корее в каждой провинции, в каждом крупном городе есть технопарк, где ведется научно-техническое сотрудничество. Могу сказать, что технопарки сыграли большую роль в развитии территорий. Мы готовы передать накопленный нами опыт», – подчеркнул он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.