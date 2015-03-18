В Приморье КГБ ПОУ "Сельскохозяйственный технологический колледж" объявляет набор

В Приморье КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж» готовит квалифицированных рабочих.
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
Срок обучения - 2 г. 5 м.
- Мастер с/х производства
- Тракторист-машинист с/х производства
- Машинист дорожно-строительных машин
- Автомеханик
- Повар, кондитер
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Срок обучения - 2 г. 10 м.
- Технология предприятий общественного питания
Срок обучения - 1 г. 10 м.
- Экономика и бухгалтерский учет
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Пожарная безопасность
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
- водитель автомобиля (кат. В, С)
- тракторист категорий 1 (квадроцикл, снегоход), В, С, Д, Е, F
- пчеловод
- повар
- кондитер
- официант
- бармен
- продавец продовольственных, непродовольственных товаров
- оператор ЭВМ
- машинист бульдозера, экскаватора
Филиал в с. Чкаловское Спасского района
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
- Повар, кондитер
Работа приемной комиссии: 08-00 - 17-00. Обед: 12-00 - 13-00. Выходные: суббота, воскресенье
692091, Приморский край, пгт Кировский, ул. Набережная, 61, тел./факс 8 (42354) 22730, e-mail: [email protected]
Лицензия № 228 от 20.11.2014 г. (бланк 25ЛО1 №0000664) выдана Департаментом образования и науки Приморского края (бессрочно). Реклама.
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