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В Приморье КГБ ПОУ "Сельскохозяйственный технологический колледж" объявляет набор

18 марта 2015, 22:35
В Приморье КГБ ПОУ "Сельскохозяйственный технологический колледж" готовит квалифицированных рабочих.

В Приморье КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж» готовит квалифицированных рабочих.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

Срок обучения - 2 г. 5 м.

- Мастер с/х производства

- Тракторист-машинист с/х производства

- Машинист дорожно-строительных машин

- Автомеханик

- Повар, кондитер

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Срок обучения - 2 г. 10 м.

- Технология предприятий общественного питания

Срок обучения - 1 г. 10 м.

- Экономика и бухгалтерский учет

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

- Пожарная безопасность

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

- водитель автомобиля (кат. В, С)

- тракторист категорий 1 (квадроцикл, снегоход), В, С, Д, Е, F

- пчеловод

- повар

- кондитер

- официант

- бармен

- продавец продовольственных, непродовольственных товаров

- оператор ЭВМ

- машинист бульдозера, экскаватора

Филиал в с. Чкаловское Спасского района

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

- Повар, кондитер

Работа приемной комиссии: 08-00 - 17-00. Обед: 12-00 - 13-00. Выходные: суббота, воскресенье

692091, Приморский край, пгт Кировский, ул. Набережная, 61, тел./факс 8 (42354) 22730, e-mail: [email protected]

Лицензия № 228 от 20.11.2014 г. (бланк 25ЛО1 №0000664) выдана Департаментом образования и науки Приморского края (бессрочно). Реклама.

Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Наука и образование#Приморье#Общество
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