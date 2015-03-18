В Южном Приморье подтверждены запасы подземных вод хорошего качества

Геологами завершен трехлетний цикл работ по гидрогеологическому изучению Приморского края
Специалисты ОАО «Приморгеология» (входит в государственный холдинг Росгеология) дали оценку ресурсного потенциала подземных вод региона, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
- Мы завершили так называемый подготовительный этап создания государственной гидрогеологической и инженерно-геологической карты миллионного масштаба практически всего края, - говорит главный геолог ОАО «Приморгеология» Сергей КОВАЛЕНКО. – Кроме того, был составлен комплект гидрогеологических карт 200-тысячного масштаба на весь южный, промышленно развитый район Приморья с оценкой состояния подземных и поверхностных вод этой территории. Наши геологи выделили здесь 18 гидрогеологических бассейнов со значительными запасами подземных вод, а также районы, перспективные для поисков месторождений питьевых и минеральных вод. В том числе, крупный бассейн трещинно-пластовых вод в Петровской впадине, способный обеспечить пресной питьевой водой промышленные центры и новые строящиеся объекты в районе города Большой Камень.
По оценке специалистов, все воды юга Приморского края отличаются хорошим качеством, относятся к категории питьевых, слабоминерализованных вод и пригодны для водоснабжения. Техногенное влияние на химический состав подземных вод отмечается только на отдельных участках и носит локальный характер. Вдоль морского побережья края подземные воды имеют повышенную минерализацию и вполне могут быть использованы в качестве минеральных, но их бальнеологические свойства требуют дальнейшего изучения, отметил Сергей Коваленко.
Геологи отмечают, что большая часть подземных вод Приморья относится к категории не защищенных от загрязнения. Ряд крупных городов, включая Владивосток, если не считать небольшое Пушкинское месторождение, сегодня, по большому счету, не имеют резервных защищенных месторождений, которые должны обеспечивать население водой при возникновении чрезвычайных ситуаций. Решить эту проблему можно постановкой дальнейших гидрогеологических работ, отмечается в сообщении ОАО «Приморгеология».
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.