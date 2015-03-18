В Южном Приморье подтверждены запасы подземных вод хорошего качества

- Мы завершили так называемый подготовительный этап создания государственной гидрогеологической и инженерно-геологической карты миллионного масштаба практически всего края, - говорит главный геолог ОАО «Приморгеология» Сергей КОВАЛЕНКО. – Кроме того, был составлен комплект гидрогеологических карт 200-тысячного масштаба на весь южный, промышленно развитый район Приморья с оценкой состояния подземных и поверхностных вод этой территории. Наши геологи выделили здесь 18 гидрогеологических бассейнов со значительными запасами подземных вод, а также районы, перспективные для поисков месторождений питьевых и минеральных вод. В том числе, крупный бассейн трещинно-пластовых вод в Петровской впадине, способный обеспечить пресной питьевой водой промышленные центры и новые строящиеся объекты в районе города Большой Камень.