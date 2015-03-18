Вид на Золотой Рог вывел Владивосток в десятку

- Мы все «сидим» в социальных сетях - какие пейзажные фотографии Владивостока мы видим там чаще всего в последнее время? Однозначно панорамные фото Золотого моста! Какие изменения претерпели программы экскурсий для гостей Владивостока? Они теперь в обязательном порядке включают проезд по Золотому мосту, а в теплое время года еще и прогулки на катере с осмотром этого моста. Несмотря на то что появление этого объекта на карте Владивостока сопровождалось множеством проблем, а первичная реакция жителей на этот проект была неоднозначной, сейчас все понимают, что мост стал украшением города. Для развития въездного туризма появление этой новой достопримечательности имеет огромное значение: у нас теперь есть не просто море и неординарный ландшафт - у нас есть объект, который объединяет пространство, создавая неповторимую картину единения воздуха, моря и наших чудесных холмов.