Вьетнам теряет российских туристов

- Конечно, повышение курсов валют повлияло и на сокращение потока российских туристов, и на их готовность тратить деньги на отдыхе. Ежедневные продажи формируются за счет массового покупателя. В Нячанге в туристическом сегменте львиную долю занимает российский рынок, и сегодня продажи в нем снизились. Приведу конкретный пример. Одно из самых востребованных украшений базовой линейки - ожерелье из 10 пресноводных жемчужин на невесомой ювелирной нити стоимостью $30 (на серебряной цепочке - $50). В сентябре-октябре практически каждый пятый посетитель покупал это украшение, причем 2-5 изделий одновременно, на подарки. Сегодня спрос на него заметно сократился.