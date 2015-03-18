Владивостокский гидрометеорологический колледж ждет абитуриентов

Владивостокский гидрометеорологический колледж принимает документы с 1 июня.
Специальности
Дневное отделение
Заочное отделение (частично дистанционно)
База обучения
Условия обучения
База обучения
Условия обучения
Метеорология
9, 11 кл.
Бесплатно
9, 11 кл.
Договор., бюджет
Радиотехнические информационные системы
9, 11 кл.
Бесплатно
9, 11 кл.
Договор., бюджет
Компьютерные сети
9, 11 кл.
Договорн.
-
-
Право и организация социального обеспечения
-
-
9, 11 кл.
Договорн.
Pациональное использование природохозяйственных комплексов
9, 11 кл.
Бесплатно
-
-
Садово-парковое и ландшафтное строительство
-
-
9, 11 кл.
Договорн.
Земельно-имущественные отношения
9, 11 кл
Бесплатно
9, 11 кл.
Договорн.
Экономика и бухгалтерский учет
-
-
9, 11 кл.
Договорн.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Заявление о приеме на имя директора колледжа
2. Паспорт и его копия
3. Документ об образовании и его копия
4. Шесть фотографий (3x4)
5. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)
6. Медицинская справка
7. Копия трудовой книжки и свидетельства о браке (для заочного отделения)
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
дневное отделение - с 1 июня 2015 г.
Заочное отделение - в течение года
Наш адрес:
690091, г. Владивосток,
ул. Октябрьская, 13
Телефоны:
2-45-93-54 - дневное отделение
2-45-93-26 - заочное отделение
2-56-63-54
www.vgmt.org
Лицензия Серия 25ЛО1 № 0000084 от 04.09.2012 г. Свидетельство о Государственной аккредитации № 76 от 10.06.2013 г. Реклама.
Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.