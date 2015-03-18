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Владивостокский морской рыбопромышленный колледж принимает документы с 20 июня по 15 августа

18 марта 2015, 22:38
Прием документов на заочную форму обучения производится до 14 декабря 2015 года.

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬРЫБВТУЗ»

Это ВАШ путь к успеху!

­ это востребованные и высокооплачиваемые на рынке труда профессии;

­ это возможность увидеть весь мир своими глазами;

­ это бесплатное 3­разовое питание, обмундирование и благоустроенное общежитие (по морским специальностям);

­ это отсрочка от армии на весь срок обучения (на базе 9­ти классов);

­ это интересная культурная и спортивная жизнь.

Производится прием документов на 2015­2016 учебный год на очное и заочное обучение на бюджетной и коммерческой основе на базе 9 и 11 классов по специальностям:

КВАЛИФИКАЦИЯ

1.

Судовождение

техник­судоводитель

2.

Эксплуатация судовых энергетических установок

техник­судомеханик

3.

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно­компрессорных машин и установок (по отраслям)

техник

4.

Обработка водных биоресурсов

техник­технолог

5.

Ихтиология и рыбоводство

техник­рыбовод

6.

Технология продукции общественного питания

техник­технолог

7.

Промышленное рыболовство

техник

8.

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

техник­электромеханик

9.

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

техник­механик

10.

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)

техник

11.

Информационные системы (по отраслям)

техник по информационным системам

12.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), срок обучения - 1 год 10 мес.

бухгалтер

А также на коммерческой основе, на базе 9 и 11 классов по специальности:

1.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

техник

Срок обучения по всем специальностям на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев, на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.

Приём документов на дневную форму обучения производится с 20 июня по 15 августа 2015 г.

Прием документов на заочную форму обучения производится до 14 декабря 2015 года.

Документы для поступления на очную форму обучения:

 документ об образовании ­ аттестат (подлинник или копия, заверенная надлежащим образом);

 медицинская справка (форма 086у для абитуриентов), оформляется в поликлинике по месту жительства, сертификат о прививках;

 справка от нарколога;

 справка от психиатра;

 6 фотографий 3х4;

 гражданский паспорт.

Документы для поступления на заочную форму обучения:

 документ об образовании ­ аттестат (подлинник или копия, заверенная надлежащим образом);

 копия медицинской книжки моряка или медицинская справка (форма 086у для абитуриентов), выдается в поликлинике по месту жительства;

 4 фотографии 3х4;

 гражданский паспорт.

Адрес колледжа: 690068, Владивосток, ул. Кирова, 93, «ВМРК», каб. 107, 104

Справки по телефонам: (423) 231­97­25, (423) 231­85­19, е­mail: [email protected]

Наш сайт: www.vmfc.ru

Лицензия 0664 от 26 марта 2013 года. Реклама

Спецвыпуск "Куда пойти учиться", газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Наука и образование#Приморье#Общество
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