Что происходит на рынке кредитных карт

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредитных карт в январе 2015 года было выдано в 1,5 раза меньше, чем в январе 2014 года. Для сравнения, год назад этот рынок, наоборот, показал рост в 1,3 раза. Правда, в других сегментах кредитования ситуация еще хуже. Например, в количестве выданных автокредитов январь 2015 года уступает январю 2014-го более чем вдвое. С потребительским кредитованием ситуация аналогичная. Согласно НБКИ, в январе текущего года было выдано 642 тыс. потребкредитов против 1,431 млн годом раньше. Даже ипотечный сегмент оказался хуже рынка кредитных карт - снижение в 1,7 раза. «С одной стороны, давит выросшая стоимость риска и фондирования, с другой - действия регулятора и законодателя по ограничению стоимости кредитов, - говорит начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-Банка Николай ВОЛОСЕВИЧ. - Данные факторы влияют на сокращение маржи, что приводит к ограничению роста кредитного портфеля по банковской системе».