Что происходит на рынке кредитных карт

Кризис отразился на всех банковских продуктах, и кредитные карты не исключение. Риск, что клиент потеряет работу, растет, и банки становятся все более осторожными. Рынок кредитных карт сжимается, банки выдают их все менее охотно. Но, в отличие от других кредитных продуктов, пластик пока еще доступен, и банкиры уверены, что он первым вернет утраченные в кризис позиции, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Деньги».
«Один хороший банк, в котором я держал и держу застрахованную государством сумму рублей, долго бомбардировал меня предложением открыть кредитку, - жалуется на форуме banki.ru пользователь Zanuda. - И когда я потратил свое время, благополучно отказал мне, посчитав, что я могу не отдать 100 тыс. лимита». «Официально не трудоустроен, но доход имею. Оформил заявку в онлайн-банке, перезвонил сотрудник, поехал в отделение, а там мне в оформлении документов отказали как официально неработающему», - рассказывает на том же портале другой пользователь. И таких историй все больше.
Действительно, многие банки закрыли кредитование для клиентов «с улицы», ужесточили скоринг, повысили процентные ставки и тем самым отсекли значительную часть потенциальных заемщиков. «Безусловно, подход к одобрению кредитных карт стал жестче, - говорит директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка Алексей ЩАВЕЛЕВ. - Как правило, решения принимаются автоматизированными скоринговыми системами на основе статистических моделей, и большинство ужесточений формируется в виде повышенных требований к итоговому скоринговому баллу клиента».
Словом, банкиры сейчас скорее откажут трем хорошим клиентам, чем рискнут и дадут деньги одному плохому. «Мы временно отказались от выдачи кредитных карт новым клиентам, - рассказывает директор департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум Кредит» Павел БЕЛЯЕВ. - Чтобы получить карту у нас, нужно быть клиентом банка с положительной кредитной историей и иметь предложение на кредитную карту. Риски кредитования таких клиентов ниже, они лучше погашают и реже допускают просрочки. Для того чтобы получить кредитную карту, необходимо иметь историю отношений с нашим банком, например получить POS-кредит и аккуратно его погасить или разместить в банке собственные средства (срочный депозит)».
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредитных карт в январе 2015 года было выдано в 1,5 раза меньше, чем в январе 2014 года. Для сравнения, год назад этот рынок, наоборот, показал рост в 1,3 раза. Правда, в других сегментах кредитования ситуация еще хуже. Например, в количестве выданных автокредитов январь 2015 года уступает январю 2014-го более чем вдвое. С потребительским кредитованием ситуация аналогичная. Согласно НБКИ, в январе текущего года было выдано 642 тыс. потребкредитов против 1,431 млн годом раньше. Даже ипотечный сегмент оказался хуже рынка кредитных карт - снижение в 1,7 раза. «С одной стороны, давит выросшая стоимость риска и фондирования, с другой - действия регулятора и законодателя по ограничению стоимости кредитов, - говорит начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-Банка Николай ВОЛОСЕВИЧ. - Данные факторы влияют на сокращение маржи, что приводит к ограничению роста кредитного портфеля по банковской системе».
Как пояснил Николай Волосевич, сегодня можно говорить, что в банках идет тотальный пересмотр кредитной политики. В большинстве случаев изменения коснулись внутренних правил оценки заемщиков. В частности, банки ужесточают требования по количеству активных кредитных договоров, уровню кредитной нагрузки и другим профильным показателям.
Директор по кредитным картам банка «Восточный экспресс» Алексей КРЕЙТОР обращает внимание и на то, что качественных заемщиков на рынке стало меньше. Однако, по его словам, клиент с хорошей кредитной историей и без чрезмерной кредитной нагрузки все еще может получить кредитную карту без каких-либо сложностей. Считай, сколько отдашь
У большинства кредитных организаций за последние несколько месяцев заметно подросли ставки. По словам Алексея Щавелева, в среднем по рынку увеличение здесь составило 7-10 процентных пунктов. «В конце декабря 2014 года Альфа-Банк также проводил повышение ставок кредитования по новым выдачам, - рассказывает Николай Волосевич. - А в феврале 2015-го во всех сегментах ставки понизились вслед за снижением ключевой ставки Банка России». Но до прежнего уровня они, конечно, не опустились. Если в декабре кредит по карте в Альфа-Банке вырос в цене с 17,99-32,99% до 18,99-44% годовых, то сейчас он стоит 23,99-38,99% годовых.
А, например, Банк Москвы и вовсе не стал уменьшать проценты после понижения ключевой ставки ЦБ. В декабре минимальная стоимость кредита по картам банка выросла до 25% годовых, максимальная - до 36,9%. В январе минимальная еще немного подросла - до 29,9%, максимальная осталась на достигнутом ранее уровне.
По данным Frank Research Group, некоторые банки взялись повышать ставки лишь после Нового года. Например, с февраля банк «Зенит» стал выдавать карты со ставкой 30% годовых (раньше стоимость кредита составляла 17-20%). Банк «Русский стандарт» тоже впервые повысил ставки в прошлом месяце - с 24-36% до 28-39%. Примечательно, что несколько банков, в частности МТС Банк, Связной Банк, Совкомбанк, в январе-феврале и вовсе предпочли приостановить выпуск кредиток.
Впрочем, можно найти и такие банки, где ставки в последние полгода не повышались - это, например, Тинькофф Банк. Но его ставки и раньше были не маленькими - до 45,9% годовых. Кроме того, банк на первых порах всегда назначал небольшую сумму лимита. «Клиенту сначала выдается низкий кредитный лимит (который соответствует его ежемесячному доходу), и если этот клиент финансово дисциплинированный, исправно платящий по кредиту, банк может рассмотреть вопрос повышения лимита», - рассказали «Деньгам» в пресс-службе банка. При этом доля одобренных кредитных заявок в банке сократилась и составляет сейчас всего 15%.
В некоторых банках помимо процентных ставок выросли комиссии. Изменения коснулись таких компонентов тарифа, как комиссии за SMS-банк, выпуск и обслуживание карты, снятие наличных. Например, Альфа-Банк в этом году повысил комиссию за снятие наличных до 6,9% (минимум 500 рублей). В МДМ Банке комиссия выросла до 7,9% в «родных» банкоматах и кассах (минимум 700 рублей), в устройствах других банков - до 8,9%. Кроме того, некоторые банки сокращают ранее одобренные кредитные лимиты.
Рост комиссий за снятие денег в банкоматах, а также растущая финансовая грамотность граждан приводят к тому, что кредитки все реже используются для снятия наличных. «Тенденция, которую мы видим, состоит в сдвиге отношения к кредитным картам со стороны клиентов, - говорит председатель правления банка «Авангард» Валерий ТОРХОВ. - Кредитная карта - это продукт «2 в 1»: одновременно доступ к потребительскому кредиту и платежное средство. Сейчас уменьшилось количество клиентов, использующих кредитку для получения наличных. В результате в целом соотношение немного изменилось в сторону тех, кто использует кредитную карту для платежей. В группе непроблемных клиентов также стало больше тех, кто использует кредитку как платежное средство и пользуется льготным периодом».
Уменьшая количество выдаваемых кредитных карт, банкиры одновременно стремятся к упрощению продуктовых линеек. «Как правило, в линейке остаются обычные (simple) карты, которые часто позиционируются как инструмент для получения наличных, - говорит Павел Беляев. - Кроме того, банки продвигают карты с программами лояльности (баллами), а также карты для путешественников. На рынке постепенно сокращается количество кобрендов - эти карты заменяются более универсальными продуктами, как правило, с балльными механизмами лояльности». Карта не лошадь - к утру повезет
Несмотря на непростую ситуацию на рынке кредитных карт, банкиры отмечают, что он еще далек от насыщения. «В отличие от других сегментов потребительского кредитования (автокредитования или ипотеки) этот сегмент не требует длинного фондирования в несколько лет, не зависит от какой-то отдельной категории товаров, и потребители здесь не так чувствительны к уровню ставки. Уже в 2016-м мы рассчитываем на возобновление устойчивого роста», - говорит Алексей Крейтор.
«Текущие тенденции мы все-таки оцениваем как составляющую более глобальных кризисных процессов в российской экономике, которые рано или поздно должны быть преодолены, - рассуждает Николай Волосевич. - В нормальной же экономической ситуации кредитные карты должны быть важным инструментом стимулирования потребительского спроса, поэтому заинтересованность в продукте сохранится и у банков, и у заемщиков. До конца 2015 года не стоит ждать существенного роста выдач или быстрого роста портфеля».
Перспективы карточного рынка подтверждают и свежие данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). По его оценкам, 24% россиян не имеют ни одной банковской карточки. Однако граждане понемногу осознают, насколько удобен этот инструмент, и эта доля будет уменьшаться. Примерно у трети россиян банковских карт несколько - как правило, это люди с высшим образованием, в возрасте от 25 до 44 лет. «Проникновение POS-терминалов, через которые можно расплатиться картой, непрерывно растет, что, безусловно, лишь увеличивает возможности использования карт, - говорит Алексей Щавелев. - С точки же зрения управления портфелем для банков карты наиболее привлекательны, так как существует масса способов корректировки результата уже после выдачи кредита - это управление лимитами, всевозможные стимуляционные кампании и т. д.».
Мировой опыт показывает, что карточные игроки неплохо себя чувствуют в кризисные времена и затем демонстрируют быстрое восстановление и рост.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.