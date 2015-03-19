Китай и Индия не захотели делится с Россией мясом

Россия с 7 августа 2014 года ввела ограничения на поставки мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов из США. ЕС, Канады, Австралии и Норвегии из-за антироссийских санкций этих стран в связи с событиями на Украине. По данным Минсельхоза, в результате запрета из импорта «выпало» 47,2% (848,5 тыс. тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн) свинины и 64,8% (338,7 тыс. тонн) мяса птицы.