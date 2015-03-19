Приморцам будет чем заняться этой ночью

Напомним, первые рейсы на новых самолетах были выполнены 22 декабря прошлого года. С начала этого года число пассажиров, слетавших на север Приморья и обратно, на внутрикраевых рейсах превысило тысячу человек. С начала февраля рейсы на приобретенных Администрацией края самолетах DCH-6 летают ежедневно. Каждый день рейсы выполняются по маршруту «Владивосток-Кавалерово-Владивосток», 4 раза в неделю – из Кавалерово по северным населенным пунктам: поселкам Амгу, Терней, Светлая и другим.