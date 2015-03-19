Приморцам будет чем заняться этой ночью

В Приморье объявлен прием предложений об именах знаменитых первооткрывателей, путешественников, исследователей Приморского края, которые будут присвоены приморским самолетам DHC-6. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на администрацию края, завершится прием заявок уже в пятницу, 20 марта.
Как сообщают сегодня, 19 марта, организаторы, каждый приморец может предложить кандидатуру. Письмо необходимо прислать на электронный адрес: [email protected]
Повторим, успеть нужно за 24 часа – прием заявок заканчивается уже завтра, 20 марта.
Ученый совет выберет из предложенных приморцами кандидатур десять имен. Этот список будет направлен в департамент промышленности и транспорта Приморского края.
С инициативой присвоить двум приморским самолетам DHC-6, летающим по внутрикраевым маршрутам, имена известных путешественников и исследователей Дальнего Востока выступило Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края.
Напомним, первые рейсы на новых самолетах были выполнены 22 декабря прошлого года. С начала этого года число пассажиров, слетавших на север Приморья и обратно, на внутрикраевых рейсах превысило тысячу человек. С начала февраля рейсы на приобретенных Администрацией края самолетах DCH-6 летают ежедневно. Каждый день рейсы выполняются по маршруту «Владивосток-Кавалерово-Владивосток», 4 раза в неделю – из Кавалерово по северным населенным пунктам: поселкам Амгу, Терней, Светлая и другим.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.