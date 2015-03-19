Путин приказал поднять по тревоге войска на Сахалине

Минобороны сообщает, что сегодня в рамках внезапной проверки приведены в полную боеготовность подразделения морской пехоты у Керченского пролива, а также мотострелковое соединение на Сахалине. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Подразделения соединения морской пехоты, дислоцированные в населенном пункте Темрюк Краснодарского края (в 60 километрах от Керченского пролива, отделяющего Крым от остальной территории России), в рамках стратегической командно-штабной тренировки по управлению Вооруженными силами Российской Федерации приведены в полную боевую готовность», – говорится в релизе.
Сообщается, что «личный состав совершил на штатной технике марш в назначенный район, где оборудует фортификационные сооружения и готовит военную технику и вооружение к учебным и контрольным стрельбам».
«Все мероприятия боевой подготовки проходят в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, с использованием имитационных средств. Личный состав отрабатывает задачи противодействия условным диверсионным группам и авиации условного противника», – отметили в пресс-службе.
По тревоге подняты и мотострелки на Сахалине.
«Мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное на острове Сахалин, в рамках стратегической командно-штабной тренировки по управлению Вооруженными силами Российской Федерации приведено в высшую степень боевой готовности», – сообщает военное ведомство.
Согласно пресс-релизу, «мотострелковые, танковые, артиллерийские и зенитно-ракетные подразделения выдвинулись в район, где оборудуют учебно-боевые позиции и при поддержке армейской авиации приступят к маневренной противодесантной обороне побережья». К учениям привлечены порядка 3 тыс. военнослужащих и 1 тыс. ед. военной и специальной техники.
По словам сотрудников пресс-службы «стратегическая командно-штабная тренировка проходит в соответствии с планом подготовки российских вооруженных сил на 2015 год».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.