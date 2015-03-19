Рыбацкий флот Приморья пополнился еще одним рефрижератором

Теперь «Симфония», принадлежащая компании «Южморрыбфлот», будет задействована в перевозке рыбопродукции с районов промысла на Дальнем Востоке. Два аналогичных типа судна «Гармония» и «Прогресс» уже работают в рыбной отрасли России. Стоит отметить, что данные суда обладают ледовым классом и планируются быть задействованы для доставки рыбопродукции в северные и центральные районы страны по Северному морскому пути. В компании судовладельце считают, что с вводом в эксплуатацию «Симфонии» завершился процесс возвращения в Россию самых современных рефрижераторных судов ДВМП в Россию.