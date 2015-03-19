Сбербанк запускает продукт "Ипотека с государственной поддержкой"

Максимальная сумма кредита по данному предложению составит 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, для других регионов 3 млн рублей. При этом жилье приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.