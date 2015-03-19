В Приморский край поступила крупная партия лекарств для льготников

Крупная партия лекарственных препаратов для льготной категории граждан поступила в Приморье. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения, лекарственные препараты закуплены из расчета потребности на весь 2015 год.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, в этом году в краевом бюджете на приобретение льготных препаратов предусмотрено 279 миллионов рублей.
«На эти средства приобретаются очень дорогостоящие жизненно важные лекарства - инсулины, противоопухолевые препараты, - реализуется программа по вакцинопрофилактике. За счет этих средств обеспечиваются пациенты и с орфанными заболеваниями», - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина ЕЛИСЕЕВА.
Она также подчеркнула, что в Приморском крае имеется годовой запас лекарственных препаратов на сумму 411 570,79 рублей, поставленных Минздравом РФ по программе 7 высокозатратных нозологий.
Напомним, в настоящее время в крае имеют право на получение льготных лекарств около 34 тысяч человек. Из них более тысячи получают именно дорогостоящие лекарственные препараты.
В прошлом году на обеспечение льготников Приморья лекарственными средствами было выделено более миллиарда рублей.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.