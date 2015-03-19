Жители Владивостока будут выбрасывать мусор цивилизованно

Как говорят экологи, у стеклянной, пластиковой или алюминиевой тары есть после использования два пути - разлагаться десятилетиями на полигоне ТБО или идти во вторичный оборот. Второй вариант - цивилизованный, экологичный, экономичный. По данным ученых, в России в основном отходы вывозят на свалки и полигоны, закапывают или сжигают, тогда как в Европе около 40% отходов идет на вторичную переработку.