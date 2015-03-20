Приморцев зовут в "Глобальное образование"

Для принятия участия в конкурсном отборе на получение гранта кандидатам необходимо предоставить официальный документ о зачислении в учебное заведение. Размер гранта не может превышать 1 381 800 рублей на 1 год обучения на 1 участника по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств. Как рассказали на семинаре представители Сколково, некоторым поступившим даже этих огромных средств уже не хватает - подвел курс рубля, - поэтому в ближайшее время сумму гранта могут пересмотреть в сторону увеличения. А пока этого не произошло, госкорпорация - оператор программы - едет в следующий дальневосточный город с презентацией - в Хабаровск. Вот только возникает вопрос: насколько все это в кризисное время целесообразно?