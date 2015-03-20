Приморцев зовут в "Глобальное образование"

Выставка и семинар, посвященные тому, как федеральный проект «Глобальное образование» позволит приморцам окончить магистратуру и аспирантуру в ведущих университетах мира за счет государства, прошли в минувший вторник во Владивостоке, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Бизнесменам предложили войти в список потенциальных работодателей для выпускников, а потенциальным студентам рассказали о том, как получить столь желанный правительственный грант.
Один из амбициозных проектов правительства РФ - программа «Глобальное образование» - был анонсирован еще Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ во время его президентства, потом был заморожен на пару лет и вновь возрожден в 2014 году. Основная цель программы - попытка предотвратить утечку мозгов из страны, ведь отучившимся за счет бюджета необходимо незамедлительно вернуться на родину по окончании обучения, где их уже будет ждать закрепленный за ним работодатель.
Однако на семинаре во Владивостоке, где местных предпринимателей пригласили стать потенциальными работодателями для будущих магистров, из уст представителей бизнеса звучали больше скептические замечания, чем полные энтузиазма вопросы о том, как же послать своего сотрудника на обучение за рубеж.
«Мы и так страдаем от того, что самые ценные кадры уезжают в Москву. Вы правда верите в то, что отучившийся в Гарварде сотрудник будет мотивирован на возвращение в родную провинцию?» - спросил директор одного из крупнейших предприятий Владивостока.
Представитель Сколковского института науки и технологий заверил, что как минимум в Россию вернуться студент должен обязательно - ведь иначе ему предстоит вернуть всю сумму гранта в двухкратном размере. А вот насчет выбора работодателя в России вопрос действительно стоит достаточно остро: на вопрос, что помешает сотруднику приморской компании по окончании обучения выбрать «Газпром», он ответить не смог.
Потенциальные студенты задавали практические вопросы, например, как успеть в программу. Ведь для того, чтобы поступить в университет, нужно потратить достаточно много времени, да и в дедлайны на 2015 год нужно умудриться уложиться. И эти вопросы отнюдь не праздные - ведь 1500 человек, на которых рассчитана программа, - это не так много. Поэтому у тех немногих, кто озадачится поступлением прямо сейчас, есть мизерный шанс успеть в самый хвост очереди тех 1500 тыс. счастливчиков.
Так что если программу не продлят (а это напрямую зависит от состояния экономики страны через два года), то возможность реально получить грант есть лишь у тех, кто уже поступил или вот-вот получит подтверждение от университета о поступлении.
Для принятия участия в конкурсном отборе на получение гранта кандидатам необходимо предоставить официальный документ о зачислении в учебное заведение. Размер гранта не может превышать 1 381 800 рублей на 1 год обучения на 1 участника по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств. Как рассказали на семинаре представители Сколково, некоторым поступившим даже этих огромных средств уже не хватает - подвел курс рубля, - поэтому в ближайшее время сумму гранта могут пересмотреть в сторону увеличения. А пока этого не произошло, госкорпорация - оператор программы - едет в следующий дальневосточный город с презентацией - в Хабаровск. Вот только возникает вопрос: насколько все это в кризисное время целесообразно?
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.