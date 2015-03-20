В Приморье автосборщики оказались заложниками спроса

«Предприятие работает в обычном режиме и на данном этапе не планирует останавливать конвейер. Другое дело, что мы (СП) в своей работе ориентируемся на спрос, а он сократился на фоне сложной экономической ситуации. Поэтому на предприятии идет оптимизация трудовых ресурсов. Но ни о какой остановке производства и сокращении линейки и речи быть не может», - сказала она.