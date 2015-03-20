В Приморье автосборщики оказались заложниками спроса

Совместное предприятие ОАО «Соллерс» и японской Mazda - ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (Владивосток) - сокращает почти 200 из 752 работников в рамках оптимизации структуры из-за падения спроса на автомобили, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В начале марта СП предоставило в Центр занятости населения сведения о предстоящем сокращении работников в количестве 198 человек. Средняя численность работников автозавода - 752 человека. Высвобождение работников предприятие объяснило оптимизацией производственной структуры.
В частности, на заводе сокращают слесарей механосборочных работ, кладовщиков, полировщиков, комплектовщиков, техников, маляров, водителей-испытателей и др.
Ведущий специалист по связям с общественностью ООО Екатерина ХАТКОВСКАЯ пояснила «Золотому Рогу», что СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в ближайшей перспективе не планирует останавливать конвейер.
«Предприятие работает в обычном режиме и на данном этапе не планирует останавливать конвейер. Другое дело, что мы (СП) в своей работе ориентируемся на спрос, а он сократился на фоне сложной экономической ситуации. Поэтому на предприятии идет оптимизация трудовых ресурсов. Но ни о какой остановке производства и сокращении линейки и речи быть не может», - сказала она.
Елена Хатковская не раскрыла объемы выпуска в январе-феврале 2015 года, отметив что «все идет в соответствии с утвержденными графиками».
Досье "Золотого Рога": «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. Производственная площадка «Соллерса» во Владивостоке в 2014 году выпустила 68 тыс. автомобилей, что соответствует показателям 2013 года. Производственная площадка состоит из двух компаний: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui).
Sollers в январе-феврале 2015 года снизила продажи легковых автомобилей и LCV в РФ по сравнению с тем же периодом 2014 года на 30,3%, до 5,910 тыс. машин, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. Так, продажи автомобилей УАЗ в феврале в РФ упали на 22%, до 2,260 тыс. шт. Автомобилей SsangYong в феврале было продано 561 шт. (-72% к февралю 2014 года), в январе-феврале - 1,294 тыс. шт. (-61%).
Отметим, что ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получило право на участие в государственных и муниципальных закупках. Соответствующее право у компании появилось после выхода Постановления Правительства РФ от 31 января 2015 года (№84), вносящего изменения в перечень товаров машиностроения иностранного производства, в отношении которых установлен запрет на допуск к государственным и муниципальным закупкам.
«Это для нас важное, долгожданное решение. Мы рады, что эта поправка была сделана сейчас, в период падения спроса на рынке и снижения уровня розничных продаж. Возможность участия в госзакупках - это существенная антикризисная помощь», - сказал представитель компании.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.