За автопробеги в России будут штрафовать на 1 млн рублей

Российское Министерство внутренних дел готовит поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время текст поправок будет обнародован для общественного обсуждения, после чего с июля 2015 года законопроект вступит в силу.