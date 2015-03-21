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За автопробеги в России будут штрафовать на 1 млн рублей

21 марта 2015, 11:00
МВД готовит поправки в закон о массовых акциях, которые приравняют автопробеги к митингам
Сюжет
В России

Российское Министерство внутренних дел готовит поправки в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Интерфакс", в ближайшее время текст поправок будет обнародован для общественного обсуждения, после чего с июля 2015 года законопроект вступит в силу.

По данным «Интерфакса», разработчики указывают на то, что поправки позволят «устранить правовую неопределённость, возникающую при организации и проведении публичных мероприятий в виде новых форм протестных акций». С этой целью предусматривается «отнесение новых форм массовых протестных акций (палаточные городки, автопробеги и т.д.) к публичным мероприятиям».

Газета «Золотой Рог» напоминает, что действующий федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет правила подготовки, организации и проведения пяти конкретных видов массовых акций, а также включает более общий термин «публичное мероприятие». Нарушителей данного законодательства штрафуют на сумму до миллиона рублей или им грозит арест до 15 суток.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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