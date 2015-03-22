Дорогам Приморья Япония не указ

Весенние снегопады и оттепели, чередующиеся с заморозками, разрушают дорожное покрытие улиц Владивостока буквально на глазах. Там, где еще вчера была лишь небольшая трещина в асфальте, сегодня зияет приличная выбоина, а заполнившая щель вода, превращаясь ночью в лед, завтра сделает ее полноценной ямой. Проблема отсутствия во Владивостоке ливневой канализации, из-за чего дороги в буквальном смысле слова смываются потоками воды, далеко не нова. О грязи на городских улицах, возникающей по причине выноса дождевых стоков на проезжую часть, газета «Далекая окраина» писала еще при царе. Потом об этом же писали большевики и коммунисты, перестроечные демократы, а теперь пишем мы. Вероятнее всего, на эту тему будут писать еще несколько будущих поколений журналистов, если, конечно, вдруг не случится чуда и в городе внезапно не возникнет иная система, по-другому относящаяся к дорожной инфраструктуре.