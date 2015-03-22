Началось голосование в номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края"

На сайте XI Бизнес-Премии Приморского края опубликован список - ТОП-25 в номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края - 2014". Голосование продлится до 3 апреля, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В номинации "Социально ответственный бизнес Приморского края» принимают участие юридические лица, фактически осуществляющие свою деятельность на территории Приморского края. Список участников формируется по социально-производственным показателям и открыт для выдвижения со стороны профсоюзов предприятий и членов Экспертного совета. 1 «Авиакомпания «Аврора», Приморский филиал ОАО 2 «Арсеньевский молочный завод», ООО 3 «АэроМар-ДВ», ООО 4 «Владивостокский морской контейнерный терминал», ООО 5 Владивостокское теруправление ДВЖД – филиал ОАО «РЖД» 6 «Владхлеб», ОАО 7 «Восточно-страховой альянс», МСО 8 «Владивостокский ГУМ», ОАО 9 ГК «Теплое море», ООО 10 «ДНИИ морского флота», ОАО 11 «Компания «Армада», ООО 12 «Культурно-развлекательный центр профсоюзов», НУК 13 «Медицинская клиника «Возрождение ХХI», ООО 14 «Мета», ООО (торговая сеть «5+») 15 «Михайловский бройлер», ЗАО 16 «Мир детства», ООО (ТМ «Бубль Гум») 17 «Монастырев.рф», ООО 18 «Пожарский» ОАО «Примавтодор», филиал 19 «Приморнефтепродукт», ОАО 20 Приморский филиал ОАО «Ростелеком» 21 «РН-Находканефтепродукт», ООО 22 «Санаторий «Изумрудный», ОАО 23 «Синема» (УК сети «Иллюзион»), ООО 24 «Уссури-Центр», ООО 25 «Экопан Дальний Восток», ООО 26 Другая компания ГОЛОСОВАНИЕ Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.