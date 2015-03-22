Составлен рейтинг профессий с высоким риском сокращений

На третьем месте, где риск сокращения высок (-0,10), оказались представители банковской сферы, включая тех, кто занимается инвестициями и лизингом. Каждый четвертый представитель этих профессий уверен, что будет сокращен в ближайшее время. Однако тут больше и тех, кто уверен в обратном. Неоднородность настроений представителей этой профессии несколько снижает риск попасть под сокращения, но он все равно остается на высоком уровне.