Первым домом ЖК "Артемовские высоты" положено начало высотному домостроению в Приморье

- До конца этого года здесь будут выполнены вся коробка, каркас, кирпичная кладка, оконные блоки и отопление, говорит генеральный директор ИСК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК. - В зиму второй дом пойдет под отделку, чтобы уже в мае-июне 2016 года его можно было сдать и начать заселение. По этому объекту получены четкие технические условия и все разрешительные документы, отработаны графики. Мы чувствуем заинтересованность в этом и города и главы его администрации Владимира НОВИКОВА, который и определил площадку для первого в городе высотного строительства. В этом же году здесь будет заложен и третий 24-этажный дом. Это тоже у нас в плане. Разрешение на его строительство уже есть, готовится рабочая документация. И по ценам мы стараемся удержаться на прежнем уровне, несмотря на резкое подорожание материалов: металла, цемента, лифтового и электрического оборудования, горючего. Супермаркет тоже уже проектируется, и мы с нашими компаньонами занимаемся изысканием средств, чтобы тоже построить его как можно скорее.