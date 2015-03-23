В Приморье опубликован ТОР-25 лучших менеджеров года

На сайте XI Бизнес-Премии Приморского края опубликован список - ТОП-25 в номинации "Менеджер года Приморского края - 2014". Голосование продлится до 3 апреля, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В номинации "Менеджер года Приморского края" принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях. 1 БАХТЕЕВ Евгений Алексеевич, ИСК «Аркада», ООО 2 БАРЫШЕВ Иван Григорьевич, ООО «РН-Находканефтепродукт» 3 БАРАНОВ Евгений Викторович, ООО «Каньон» 4 БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич, группа компаний «ДНС» 5 ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, ОАО «ААК «Прогресс» 6 ДЖУРКО Игорь Васильевич, ОАО «ДВЭУК» 7 ЕФРЕМОВ Александр Владимирович, ЗАО «Южморрыбфлот» 8 ЕРМИЛОВА Вера Сергеевна, ООО «Дальэкспоцентр» 9 ЗАНЬКОВ Александр Петрович, ОАО «Приморскуголь» 10 КОРНЕЙЧУК Александр Владимирович, группа компаний «Соллерс-ДВ» 11 КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович, ЗАО «Саммит Моторс (Владивосток)» 12 ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, ОАО «Восточный порт» 13 ЛЕОНОВ Евгений Николаевич, ОАО «Варяг» 14 ЛУКЬЯНОВ Владимир Емельянович, ООО «Приморский сахар» 15 МЕСТУЛОВ Валерий Евгеньевич, ОАО «ВМТП» 16 МОНАСТЫРЕВ Александр Вячеславович, холдинг «Монастырев и Ко» 17 ПАТРУШЕВ Григорий Владимирович, ОАО «Михайловский бройлер» 18 ПЕСТЕРЕВА Иннесса Александровна, ОАО «Комплекс» 19 ПОЛЬЧЕНКО Игорь Александрович, ГК «Транзит ДВ» 20 ПУШКАРЕВ Андрей Сергеевич, ООО УК «Востокцемент» 21 СЕМЕНИХИН Ярослав Николаевич, ОАО «ДНИИМФ» 22 ТИТКОВ Роман Владимирович, ОАО «Дальприбор» 23 ШЕВЧЕНКО Александр Сергеевич, ОАО «Владморрыбпорт» 24 ШИНКАРЕНКО Дмитрий Евгеньевич, ОАО «Владхлеб» 25 ЩЕРБАКОВ Виктор Федорович, ОАО «Тернейлес» 26 Другая кандидатура ГОЛОСОВАНИЕ Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. Газета «Золотой Рог», Владивосток.